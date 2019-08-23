Son Dakika Haberleri: Cezayir'de konserde izdiham: 5 ölü
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Cezayir'de konserde izdiham: 5 ölü

1 saat önce

Cezayir'de "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserinde yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir'de konserde izdiham: 5 ölü, System.String[]

Cezayir'de "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserinde yaşanan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, rap şarkıcısı Soolking'in dün gece başkent Cezayir'deki 20 Ağustos 1955 Stadyumu'nda vereceği konseri izlemek için binlerce kişi toplandı.

Stadyumun girişinde kalabalığın bir anda kapılara akın etmesi sonucu meydana gelen izdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Olaya rağmen iptal edilmeyen konser Cezayir televizyonundan canlı yayımlandı.

Cezayir kökenli Fransız rap müzik şarkıcısı Soolking, özellikle Cezayir ve Kuzey Afrika'daki gençler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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