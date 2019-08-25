Son Dakika Haberleri: Cezayir'de konserde yaşanan izdiham sonucu 5 gencin ölmesinin ardından Kültür Bakanı istifa etti
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Cezayir'de konserde yaşanan izdiham sonucu 5 gencin ölmesinin ardından Kültür Bakanı istifa etti

14 dakika önce

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Soolking’in konserinde yaşanan izdihamda beş gencin hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.

Cezayir'de konserde yaşanan izdiham sonucu 5 gencin ölmesinin ardından Kültür Bakanı istifa etti, System.String[]

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, 22 Ağustos Perşembe günü rapçi Soolking'in konserinde yaşanan izdihamda beş gencin hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.


Cezayir devlet televizyonu istifayı, "Kültür Bakanı Meriem Merdaci istifasını geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah'a sundu." haberiyle duyurdu.

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Cezayir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:15 
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