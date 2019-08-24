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Cezayir'de konserdeki izdiham Kültür Bakanı'nın istifasını getirdi

1 saat önce

Cezayir'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği konserdeki izdihamın ardından Kültür Bakanı Meryem Mırdasi istifa etti.

Cezayir'de konserdeki izdiham Kültür Bakanı'nın istifasını getirdi, System.String[]

Cezayir'de 5 kişinin yaşamını yitirdiği konserdeki izdihamın ardından Kültür Bakanı Meryem Mırdasi istifa etti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Mırdasi, istifasını geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e sundu.

İstifanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir'de perşembe günü "Soolking" adıyla bilinen ünlü şarkıcı Abderraouf Derradji'nin konserindeki izdihamda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma açılmış, konser organizasyonundan sorumlu Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sami bin eş-Şeyh Hüseyin görevinden alınmıştı.

Cezayir kökenli Fransız rap müzik şarkıcısı Soolking, özellikle Cezayir ve Kuzey Afrika'daki gençler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Cezayir, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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