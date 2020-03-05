Cezayir'de korona virüs vak'ası 17'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de korona virüs vak'ası 17'ye yükseldi - Son Dakika

Cezayir'de korona virüs vak'ası 17'ye yükseldi

6 saat önce

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Cezayir'de korona virüs vak'ası 17'ye yükseldi, System.String[]

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini belirterek vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü salgınında (Covid-19) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı dün akşam 5 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini, Cezayir genelindeki vak'a sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Vak'aların Cezayir'in Blida şehrinde aynı aileden 5 kişide görüldüğü aktarıldı. Hastaların durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - CEZAYİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Cezayir, Wuhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:01 Kaynak: İHA
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