Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedildi - Son Dakika
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Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedildi

6 saat önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedildi, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 55 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık bugün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiğini bildirmişti.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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