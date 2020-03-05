Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi

1 saat önce

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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