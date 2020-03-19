Cezayir'de koronavirüse karşı yeni önlemler alındı - Son Dakika

Cezayir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kadınlar başta olmak üzere kamu çalışanlarının yarısına ücretli izin verilmesi ve büyük şehirlerdeki restoran ile kafelerin kapatılması gibi bir dizi yeni önlemler aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı yeni önlemler kapsamında şehir içi ve şehirler arası demir yolu ve kara yolu dahil tüm toplu ve özel ulaşımın durdurulması, büyük şehirlerde restoran ve kafelerin kapatılması, kadınlar başta olmak üzere kamu çalışanlarının yarısına ücretli izin verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kararların 22 Mart Pazar gününden itibaren uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Cezayir'de son olarak yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybının 9'a, tespit edilen vaka sayısının ise 90'a ulaştığı açıklanmıştı.