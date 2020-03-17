Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

11 dakika önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.


Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buleyde kentinde Kovid-19'a yakalanan kronik rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.


Böylece Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.

Ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişide ise virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

Cezayir'de bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alınmıştı. Daha önce de sportif, kültürel ve siyasi etkinlikler askıya alınmış, yurt dışı seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak         
20:55
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı         
17:52
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro         
17:28
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi         
17:26
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı         
16:23
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 15:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]