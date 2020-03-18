Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, tespit edilen vaka sayısı ise 72'ye yükseldi.

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, tespit edilen vaka sayısı ise 72'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Belide ilinde 62 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ülkede 12 yeni vakanın tespit edildiğini, son verilerle ülkede salgına yakalananların sayısının 72'ye ulaştığını kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yeni tip koronavirüsle mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:46 Kaynak: AA

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