Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

7 saat önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e çıktı.

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son olarak 10 kişide virüs tespit edildiği, böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 82'ye yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre virüs tespit edilen 32 kişi ise iyileşti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, salı günü Kovid-19'la mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Tebbun ayrıca tıbbi ya da gıda olsun hiçbir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesi, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:46 Kaynak: AA

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