Cezayir'de Kovid-19 aşısını teşvik için cami önlerine stant kuruldu - Son Dakika

Cezayir yönetimi, halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya ikna etmek için başkentteki camilerin önünde aşı stantları kurdu.

Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanlığının, "başkent Cezayir'deki camilerin önlerinde aşı stantları kurulması ve sonrasında bu uygulamanın ülke geneline yayılması" yönündeki açıklaması hayata geçirildi.

Başkentin göbeğindeki Şehitler Meydanında bulunan Osmanlı yadigarı Keçiova Camisi karşısında kurulan standa gelerek aşılarını olan Cezayirliler, aşının hastalıktan korunmak için zorunlu hale geldiğini ifade etti.

AA muhabirine konuşan Cezayir Sağlık Dairesi Şube Müdürü Nezihe Şalan, cami önlerindeki aşılama kampanyasının vatandaşları ikna etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Şalan, aşıdan korkan kişiler için sağlık ekibi bünyesinde psikolojik danışman da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Aşı olmaya gelen vatandaşlardan Kemal Şeybani, hastalıktan korunmanın tedaviden daha iyi olduğu düşüncesiyle gelip aşısını olduğunu dile getirdi.

Salgının hızla yayıldığını belirten Şeybani, "Bu oyun değil, aşı olabilen gelsin olsun. İnsanların lafına bakmasınlar, burada psikologlar sürecin nasıl işlediğini anlatıyor." dedi.

Cezayirli gazeteci Hamis Gamrase ise vefatların yaşanmaması için aşı olunması gerektiğini kaydetti.

Cezayir Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 3 bin 811 kişi yaşamını yitirdi, 144 bin 483 kişi virüse yakalandı, 100 bin 383 kişi iyileşti.