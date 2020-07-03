Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 937'ye yükseldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 9 kişi daha yaşamını yitirirken, Ürdün'de 11 yeni vaka tespit edildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 937 oldu.

Vaka sayısının 413 artarak 15 bin 70'e çıktığı ülkede, 490 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 10 bin 832'ye ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 11 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1147'ye yükseldiğini duyurdu.

İyileşen hasta sayısının 897'ye ulaştığını kaydeden bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 9 olduğunu yineledi.