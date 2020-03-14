Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 3'üncü ölüm gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 3'üncü ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 3'üncü ölüm gerçekleşti

6 saat önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 3'üncü ölüm gerçekleşti, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının ise 37 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 12 kişinin virüsü yenerek iyileşmesi sonucu hastanelerden taburcu edildiği dile getirildi.

Bakanlıktan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 26'ya yükseldiği duyurulmuştu.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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