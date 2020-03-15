Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı 4'üncü ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 84 yaşındaki bir kadının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Son vakayla ülkede virüsten ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ülkede salgına yakalananların sayısının da 48 olduğu ifade edildi.



Bakanlıktan 14 Mart'ta yapılan açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, ülkedeki vaka sayısının 37'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Lübnan'daki son durum

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 99'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son olarak 6 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede Kovid-19 vakasının 93 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.