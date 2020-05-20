Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi - Son Dakika

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 561'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 176 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 561'e, vaka sayısının da 7 bin 377'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 746'ya ulaştığı aktarıldı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı

Öte yandan Cezayir hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 18 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdulaziz Cerrad'ın tüm şehirlerde bayramın ilk iki gününde 13.00 - 07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu karar kapsamında şehir içi ve şehirler arası ulaşımın da askıya alınacağı aktarıldı.

Cezayir'de salgın nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatleri 24 Nisan'da alınan kararla 9 ilde 16 saatten 14 saate düşürülmüştü. Ülkede salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentindeki genel karantina uygulaması da kısmi sokağa çıkma yasağına çevrilmişti.

Hükümet son olarak 14 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısmi sokağa çıkma yasağının 29 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.