Cezayir'de Kovid-19'la ilgili

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız haberler üreten ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la ilgili olarak, "kamu düzenini bozan ve halkı paniğe sürükleyen" asılsız haberleri paylaşanların ağır cezalara çarptırılacağı ifade edildi.

Cezalara ilişkin detay verilmeyen açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasıyla sosyal medyada paylaşılan yalan haberlerde de artış yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, gerçeği yansıtmayan haberleri yayan bazı kişiler hakkında inceleme başlatıldığı, ilgili birimlerin söz konusu haber ve yanlış bilgilerin önüne geçmeye çalıştığı kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi, ülkede şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybını 375, vaka sayısını ise 2 bin 629 olarak açıklamıştı.