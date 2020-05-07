Cezayir'de Kovid-19'la mücadelede başarılı yerel girişimler dikkati çekiyor - Son Dakika

Cezayir, küresel bir kriz haline gelen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında koruyucu önlemler almakla yetinmeyerek özellikle sağlık sektöründe yerel çözüm arayışlarına yöneldi.

Cezayir'de girişimci gençler, üniversiteler, araştırma kurumları pandemi sürecinde devlet tarafından belirlenen koruyucu tedbirlere ek olarak sağlık alanında destek olabilecek çalışmalar için kolları sıvadı.

Ülkede virüsün tespit edildiği mart ayının ortalarından bu yana sürdürülen ve devlet makamlarından tam destek alan bu çalışmalar kapsamında sağlık sektörünün dijitalleşmesi ve suni solunum cihazı üretimi projeleri öne çıktı.

Sağlık sektöründe dijitalleşme dönemi

Salgının ülkede yayıldığı ilk haftalarda, Kovid-19 tanı testlerinin yapıldığı tek yer olan başkentteki Pasteur Enstitüsünden çıkan vaka sonuçlarının, klasik yöntemlerle iç bölgelere ulaşmasında gecikme yaşanıyordu.

Sağlık Bakanlığı, dijital çözümler şirketi sahibi Cezayirli mühendis Muhammed Lütfi Mahnaş'ın oluşturduğu sistemle bu sorunun üstesinden geldi.

Son güncellemelerle verilerin akışını sağlayan ve Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd'in onayını alan uygulamayla, 72 saatlik çalışmanın ardından sağlık sektörü dijital ortama taşındı.

Mahnaş, Cezayir televizyonuna verdiği demeçte, projesini ilk önce Çalışma Bakanı Şevki Aşık Yusuf'a sunduğunu, onunda da kendisini Sağlık Bakanı'na yönlendirdiğini söyledi.

Uygulamanın, ülkedeki tüm sağlık kurumlarına Kovid-19 testi isteyebilme ve sonuçlarını aynı gün alabilme imkanı sunduğunu belirten Mahnaş, daha önce bu işlemin 4 gün sürdüğünü ifade etti.

Mahnaş, ülkede 21 Mart'tan bu yana kullanılan bu programla ayrıca virüsün yayılma haritasının detaylı ve doğru bir şekilde takip edilebileceğini, bu konuda gerekli kararların alınabileceğini ve enfekte olan hastaların dosyasının bilgisayar ortamında yer alabileceğini aktardı.

Suni solunum cihazı üretimi

Cezayir, Kovid-19 savaşında en gerekli silahlardan biri olan suni solunum cihazından sadece 2 bin 500 tedarik edebildi.

Bu ihtiyacın karşılanması adına biyomedikal mühendislik şirketi GATECH (Global Algerian Technology), yüzde 100 yerli bir solunum cihazı tasarlamaya başladı.

Şirket, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, cihazın geliştirilmesi için Yükseköğretim Bakanlığına bağlı Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Ain Temouchent Üniversitesi ile ortak çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığına sunulan proje, daha sonra da Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bunun yanı sıra Bordj Bou Arreridj Üniversitesindeki araştırmacılar ve öğretim görevlileri de nisan ortalarında aynı anda iki kişinin kullanabileceği yapay solunum cihazı üretildiğini duyurdu.

Tıbbi maske ve sterilizasyon malzeme üretimi

Salgınla mücadele kapsamında Tizi Ouzou Üniversitesi, nisan ayı sonlarında virüsü test etmek için özel bir laboratuvar kurulduğunu açıklarken, bazı üniversiteler de araştırma laboratuvarlarını sterilizasyon malzemesi ve tıbbi maske üretimi için tahsis etti.

Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Guti Murad, düzenlediği basın toplantısında, salgın gölgesinde artan ihtiyaçların karşılanması için günde ortalama 5 bin parçadan 100 bin tıbbi maske üretildiği bilgisini paylaştı.

Şelf ilinde ise mühendis Nasır Şelu denetimindeki araştırma ekibi, otomatik sterilizasyon koridoru yaptı.

Duyarlılık ve dayanışma

Ülke genelindeki buluşlar ve girişimler, başta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun olmak üzere yetkililer ve halk nezdinde büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tebun, birkaç gün önceki açıklamasında, sağlık sektörünün dijital ortama taşınması projesinden memnuniyetini, "İşte yeni Cezayir" ifadesiyle dile getirdi.

Cezayirli sosyolog Muhammed Kara, bu durumu, "Salgın günlerinde ortaya çıkan yaratıcı bilimsel enerji, halkın sahip olduğu dayanışma ve sorumluluk ruhundan kaynaklanıyor." şeklinde değerlendirdi.

Cezayir toplumunun tabiatında ihtiyaç sahiplerine destek olma ve dayanışma dokularının bulunduğunu belirten Kara, bu bağlamda gençlerin toplum karşısında hissettiği sorumluluğun, bilgi üretiminde ortaya çıktığını dile getirdi.

Kara, yerel girişimlere ve buluşlara gösterilen teveccühün, onları gelecekte başarılı bir yatırıma dönüştüreceğini sözlerine ekledi.