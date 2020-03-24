Cezayir'de Kovid-19 önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Cezayir'de Kovid-19 önlemleri artırıldı

44 dakika önce

Cezayir'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü Buleyde kentinin karantinaya alınması ve başkentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gibi bir dizi önlem alındı.

Cezayir'de Kovid-19 önlemleri artırıldı, System.String[]

Cezayir'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü Buleyde kentinin karantinaya alınması ve başkentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gibi bir dizi önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği ve Kovid-19'a yönelik kararların alındığı Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısının akabinde Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Buleyde kentinin 10 gün boyunca karantinaya alınması, bu sürenin gerekirse uzatılması ve kente giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, başkent Cezayir'de 19.00 ila 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ve virüsün görüldüğü tüm kentlerde de bu uygulamaya geçilmesine karar verildi.

Alınan kararlar arasında, belirli sayıdaki kişilerin katıldığı toplantıların yasaklanması, taksilerin çalışmalarına ara verilmesi, eczane ve gıda malzemeleri satanlar haricindeki dükkanların kapatılması da yer aldı.

Cezayir'de Kovid-19 vaka sayısı 230, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 17 olarak açıklanmıştı. Ölümlerin yarısının Buleyde kentinde olduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:54 Kaynak: AA

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