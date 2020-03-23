Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika

Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

41 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi.

Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, System.String[]

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un tüm devlet kurumlarında alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un küresel petrol fiyatlarındaki çöküşün etkileriyle mücadele etmek için acil kemer sıkma planını duyurduğu kaydedildi.

Alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasının olağanüstü hal veya genel bir karantina anlamına gelip gelmediği konusunda ise bilgi verilmedi.

Planın, ithalatın bu yıl 41 milyar dolardan 31 milyar dolara düşürülmesini ve memur maaşlarına dokunulmaksızın genel harcamaların yüzde 30 azaltılmasını içerdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, yıllık yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtilen yabancı ofislerle hizmet ve araştırma sözleşmeleri de durdurulacak.

Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke, döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden elde ediyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün         
18:43
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir         
17:53
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü         
13:22
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 03:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]