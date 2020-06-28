Cezayir'de mayın patlaması sonucu 2 asker öldü - Son Dakika

Cezayir'de mayın patlaması sonucu 2 asker öldü

Cezayir'de orduya bağlı askeri birliklerin, başkentin güneyindeki El-Mediye vilayetinde arazi arama tarama çalışması sırasında mayının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Cezayir'de orduya bağlı askeri birliklerin, başkentin güneyindeki El-Mediye vilayetinde arazi arama tarama çalışması sırasında mayının infilak etmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

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Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı birliklerin Mediye'ye bağlı Ayn Daliye ilçesi Vadi et-Takkuk bölgesinde arama tarama çalışması yürüttüğü sırada mayının infilak ettiği ve olayda biri subay 2 askerin öldüğü ifade edildi.

Olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak bölgede arama tarama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkan Vekili Said Şengariha'nın, vefat eden askerlerin ailelerine gönderdiği mesajda, ordunun, suçluları yakalamak için kararlılık ve ısrarla çalışmalarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında mayınları tuzaklayanların kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı. Geçen pazar da Ayn ed-Defla vilayetinde bir terörist grubuyla girilen çatışmada 1 asker ölmüştü.

Cezayir, 1990'lardan bu yana başta Mağrib El-Kaidesi olmak üzere rejime muhalif silahlı gruplarla mücadele ediyor.

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:39 Kaynak: AA

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