Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Meclisin Geçici Cumhurbaşkanı Tercihi Halkın Öfkesini Dindirmedi

Cezayir'de Meclisin Geçici Cumhurbaşkanı Tercihi Halkın Öfkesini Dindirmedi

37 dakika önce

Cezayir'de meclisin geçici cumhurbaşkanı tercihi halkın öfkesini dindirmedi.

Cezayir'de meclisin geçici cumhurbaşkanı tercihi halkın öfkesini dindirmedi
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:21 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Genel
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