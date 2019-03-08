Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Metro Seferleri Durduruldu

Cezayir'de Metro Seferleri Durduruldu

29 dakika önce

Cezayir'de beklenen protestolar öncesinde metro ve tren seferleri durduruldu.

Cezayir'de Metro Seferleri Durduruldu, System.String[]
Cezayir'de beklenen protestolar öncesinde metro ve tren seferleri durduruldu.

Cezayir'de halk, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'inci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı sokağa akın etmeye hazırlanıyor. Ülkede, sosyal medya üzerinden yapılan başkent dışında yaşayanların da protestoya katılması çağrısı üzerine metro ve tren seferleri durduruldu. Başkentte bulunan iki metro istasyonunda ve başkent çevresindeki banliyölerde seferlerin durdurulduğu aktarıldı.

1999 yılından bu yana iktidarda olan 82 yaşındaki Buteflika'nın 5'inci kez aday olmasını istemeyen vatandaşlar günlerdir sokaklarda. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, 3. Sayfa
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