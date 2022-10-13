Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü

13.10.2022 14:34
Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü

Cezayir'in Tiyaret kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde aynı aileden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir'in Tiyaret kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde aynı aileden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Tiyaret kentine bağlı Kasr Şellale bölgesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Açıklamada, Kasr Şellale bölgesindeki Şehit Abdulhafiz Busuf Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu sele kapılan, biri 20 günlük bebek olmak üzere 2'si çocuk aynı aileden 4 kişinin cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Biri kadın iki kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Sivil Savunma Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, son bir hafta içinde Cezayir'in farklı kentlerinde meydana gelen sellerde toplam 8 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Cezayir İçişleri Bakanlığınca daha önce hazırlanan bir rapora göre, ülkede yaklaşık 800 bölge sel riski altında bulunuyor.

YORUMLAR
500
Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı Filistinli gruplar Cezayir'de uzlaşı anlaşması imzaladı Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun
Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement