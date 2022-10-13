Cezayir'de meydana gelen selde 4 kişi öldü

Cezayir'in Tiyaret kenti yakınlarındaki yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde aynı aileden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Tiyaret kentine bağlı Kasr Şellale bölgesinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

Açıklamada, Kasr Şellale bölgesindeki Şehit Abdulhafiz Busuf Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu sele kapılan, biri 20 günlük bebek olmak üzere 2'si çocuk aynı aileden 4 kişinin cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

Biri kadın iki kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Sivil Savunma Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, son bir hafta içinde Cezayir'in farklı kentlerinde meydana gelen sellerde toplam 8 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Cezayir İçişleri Bakanlığınca daha önce hazırlanan bir rapora göre, ülkede yaklaşık 800 bölge sel riski altında bulunuyor.