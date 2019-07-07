Son Dakika Haberleri: Cezayir'de muhalefet diyalog için şartlarını açıkladı
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Cezayir'de muhalefet diyalog için şartlarını açıkladı

34 dakika önce

Cezayir'de muhalefet, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başlattığı diyalog girişimine katılmak için şartlarını açıkladı.

Cezayir'de muhalefet diyalog için şartlarını açıkladı, System.String[]
Cezayir'de muhalefet, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başlattığı diyalog girişimine katılmak için şartlarını açıkladı.
Çeşitli siyasi parti ve akımlardan 500 kişinin katıldığı kongrenin ardından yazılı bildiri yayımlandı.
Bildiriye göre, ulusal diyalog çalışmalarının bağımsız uzlaşı heyeti tarafından yürütülmesinin zorunlu olduğu konusunda ortak kanaate varıldı.
Diyalogda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci kez adaylığına destek vermeyen tüm siyasi kişi ve gruplarla iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.
Eski rejimden birçok ismin henüz kurumların başında olduğuna dikkat çekilen bildiride, bunların yerine üzerinde uzlaşı bulunan kişilerin getirilmesi, eski dönemde adı yolsuzluklara karışan kişilerin görevden uzaklaştırılması ve seçimlerin hazırlanması için teknokrat hükümetinin kurulması istendi.
Kongreye en belirgin katılımcılar arasında eski başbakanlardan Ali bin Felis, ülkenin en büyük İslami partisi Barış Toplumu Hareketi'nin başkanı Abdurrezzak Makarri, İslami Kalkınma ve Adalet Cephesi Partisi Başkanı Abdullah Caballah yer aldı.
Eski İletişim Bakanı Abdulaziz Rihabi, kongrenin koordinasyonunda yer aldı.
Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkeyi seçimlere taşıyacak bir heyetin oluşturulması için bağımsız kişilerden oluşan bir grubun çeşitli kesimlerle diyalog çalışması yapması teklifinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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