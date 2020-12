Cezayir'de Noel Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında başladı. Noel Bayramı arifesinde, başkent Cezayir'deki Basilica of Our Lady of Africa Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.