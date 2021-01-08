Cezayir'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 8'e düştü - Son Dakika

Cezayir'de son dönemde gerçekleştirilen okuma yazma kursu programları neticesinde iki milyondan fazla kişinin eğitim aldığı ve okur yazar olamayanların oranının yüzde 8'e düştüğü açıklandı.

Cezayir merkezli TV 1 kanalına açıklamalarda bulunan İkra Derneği Başkanı Hüseyin Halid, son dönemde ülke genelinde başarılı bir eğitim seferberliği düzenlendiğini ve bu çerçevede ülkede okuma yazma oranının yükseldiğini söyledi.

"2024 yılına kadar Cezayir'de okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmamasını hedefliyoruz." diyen Halid, İkra Derneği olarak ülke genelinde online olarak okuma yazma eğitimi verilen 14 ayrı merkez açtıklarını kaydetti.

Cezayir'de okuma yazma bilmeyenlerin oranının yüzde 8'e kadar düştüğünün altını çizen Halid, bu konudaki çalışmaların önümüzdeki iki yıl içerisinde artarak devam edeceğini kaydetti.

-Arap ülkelerinde okuma yazma bilmeyenlerin ortalama oranı yüzde 20

Öte yandan Arap ülkelerinde yaşanan iç savaşlar, imkansızlıklar ve fakirlik nedeniyle okuma yazma bilmeyenlerin oranının arttığı duyuruldu.

Cezayir merkezli Arap Okur Yazarlık ve Yetişkin Eğitimi Örgütü, Arap ülkeleri genelinde okuma yazma bilmeyenlerin ortalama oranının yüzde 20 olduğunu ve bazı ülkelerde 2011 yılından bu yana yaşanan iç savaşlar nedeniyle bu oranın yükselmesinin beklendiğini açıklamıştı.