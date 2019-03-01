Son Dakika Haberleri: Cezayir'de On Binler Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığını Protesto Etti

Cezayir'de On Binler Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığını Protesto Etti

38 dakika önce

Cezayir'de on binlerce kişi Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için yürüdü.

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Cezayir'de on binlerce kişi Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için yürüdü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:16 

Cezayir, Dünya
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