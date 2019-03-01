Cezayir'de On Binler Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığını Protesto Etti
38 dakika önce
Cezayir'de on binlerce kişi Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için yürüdü.
Cezayir
'de on binlerce kişi Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için yürüdü
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:16
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