Cezayir'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağan yağmur sevindirdi - Son Dakika

Cezayir'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yağmur yağdı, itfaiyeciler ile halk bir araya gelerek bu anları kutladı.

Cezayir'ın Khinchela eyaletinde Pazar günü çıkan orman yangınları bölgedeki yaşamı olumsuz etkilemişti. Hava sıcaklığının artmasının ardından çıkan yangınları sündürmek için 500 itfaiyeci, 45 kamyon ve iki helikopter bölgeye gönderildi. Yangınlarda ölü veya yaralı olmazken, bölgede yaşayan 24 aile tahliye edildi. Cezayir İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Yangınların büyük bir kısmı kontrol altında alınırken, yangını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli yağmur başladı. Yağış bölge halkını sevindirdi. Yağmur sırasında bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri bir araya gelerek bu anları kutladı. - CEZAYİR