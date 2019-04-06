Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Parlamento Buteflika'nın İstifası İçin Toplanacak

Cezayir'de Parlamento Buteflika'nın İstifası İçin Toplanacak

6 dakika önce

Cezayir'de parlamentonun iki kanadı, haftalardır süren kitlesel halk gösterileri ve protestolar karşısında ordunun müdahalesiyle görevini bırakan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını görüşecek.

Cezayir'de Parlamento Buteflika'nın İstifası İçin Toplanacak, System.String[]
Cezayir'de parlamentonun iki kanadı, haftalardır süren kitlesel halk gösterileri ve protestolar karşısında ordunun müdahalesiyle görevini bırakan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasını görüşecek.

Cezayir Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, parlamentonun iki kanadı, yasama organı olan Millet Konseyi ve Ulusal Halk Meclisi, 2 Nisan'da istifa eden Buteflika'nın istifa kararını görüşmek üzere salı günü toplanacak.

İki meclisten üçte iki çoğunlukla istifa kararının onaylanması halinde anayasaya göre, cumhurbaşkanı makamında boşluk ilan edilecek. Bu durumda, parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi'nin başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek ülkeyi seçime götürecek. Bununla birlikte, geçici cumhurbaşkanı seçimde aday olamayacak.

Kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Buteflika'ya karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen bir buçuk ay sonunda ordunun da müdahalesiyle, istifa ile sonuçlandı.

Buteflika'nın istifasını sunduğu Anayasa Konseyi, istifa kararını anayasal süreci izlemek üzere parlamentoya sevk etti.

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Buteflika'yı koltuğundan ettikten sonra dün yedinci kez başkent ve diğer büyük kentlerin sokaklarına dökülen binlerce Cezayirli, cumhurbaşkanının devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin de ayrılmasını istiyor.

Cezayirliler, Millet Konseyi Başkanı olarak ülkeyi seçime götürecek geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ve Başbakan Nureddin el-Bedevi'nin de görevden ayrılmasını talep ediyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, cumhurbaşkanından ziyade, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:45 Kaynak: AA

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