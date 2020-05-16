Cezayir'de Ramazan Bayramı'nda kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'nda da devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başkanlık ettiği Yüksek Güvenlik Konseyi, Başbakan Abdulaziz Cerad ve kabine üyelerinin yanı sıra komutanlar ve emniyet mensuplarının katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Salgını Takip Komitesinin Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının tam zamanlı olması yönündeki teklif değerlendirildi.

Tebbun, daha önce alınan kısmi sokağa çıkma yasağının fayda sağladığını ve bu nedenle bu uygulamaya bayram sürecinde de devam edileceğini vurguladı.

Salgını Takip Komitesine başkanlık eden Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd cuma günü, aile ziyaretlerinin virüsün yayılmasını artırması tehlikesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının tam zamanlı olarak uygulanması yönünde çağrıda bulunduklarını açıklamıştı.

Cezayir Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede virüs kaynaklı 542 can kaybı, 6 bin 821 de vaka bulunuyor.