Son Dakika Haberleri: Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü
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Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü

2 saat önce

Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü, System.String[]

Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.


Ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin konseri için başkent Cezayir'deki stadyumda binlerce kişi toplandı. Soolking ismiyle bilinen rapçinin konseri için stadyuma girmek isteyenler izdihama neden oldu. Binlerce kişinin katıldığı rap konserinde izdiham nedeniyle 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.


Cezayir Savcılığı temsilcisinin olay yerine gittiği ve ardından yaralıların kaldırıldığı başkent hastanesini ziyaret ettiği öğrenildi. - CEZAYİR

Cezayir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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