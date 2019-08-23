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- Cezayir'de Rap Konserinde İzdiham Faciası: 5 Ölü

2 saat önce

- Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölüCEZAYİR - Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

- Cezayir'de rap konserinde izdiham faciası: 5 ölü

CEZAYİR - Cezayir'de düzenlenen rap konserinde izdiham nedeniyle 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin konseri için başkent Cezayir'deki stadyumda binlerce kişi toplandı. Soolking ismiyle bilinen rapçinin konseri için stadyuma girmek isteyenler izdihama neden oldu. Binlerce kişinin katıldığı rap konserinde izdiham nedeniyle 2'si kadın 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Cezayir Savcılığı temsilcisinin olay yerine gittiği ve ardından yaralıların kaldırıldığı başkent hastanesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:16 Kaynak: İHA
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