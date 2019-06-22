Son Dakika Haberleri: Cezayir'de rejim yanlısı sendikaya yeni genel sekreter seçildi
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Cezayir'de rejim yanlısı sendikaya yeni genel sekreter seçildi

43 dakika önce

Cezayir'de ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) genel sekreterliğine Selim Labatşa seçildi.

Cezayir'de rejim yanlısı sendikaya yeni genel sekreter seçildi, System.String[]
Cezayir'de ülkenin en büyük sendikası Cezayir Genel İşçi Sendikalarının (UGTA) genel sekreterliğine Selim Labatşa seçildi.
Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle protesto edilen UGTA Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi Said'in, başkent Cezayir'deki Kongre Sarayı'nda düzenlenen UGTA Olağanüstü Ulusal Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni genel sekreter seçimi gerçekleştirildi.
UGTA içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, eski genel sekreter Said'e yakınlıklarıyla bilinen 3 aday arasından Labatşa 866 delegeden 863'ünün oyunu alarak yeni genel sekreter oldu.
1997'den beri sendikanın genel sekreterliğini yapan Said aleyhinde Buteflika rejiminin sembol isimlerinden olduğu gerekçesiyle bir süredir protesto düzenleniyordu.
Cezayir'in rejim yanlısı en büyük sendikası
Cezayir'de yaklaşık 2 milyon 360 bin üyesi bulunan UGTA, rejim yanlısı tavrıyla biliniyor. UGTA, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemişti.
Buteflika'nın adaylığına karşı ülke genelinde başlayan protestolara katılmayan UGTA ve Genel Sekreteri Sidi Said, kamuoyunda yoğun biçimde eleştirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:12 Kaynak: AA
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