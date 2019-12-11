Cezayir kamuoyunda "rejimin partisi" olarak adlandırılan ve bugüne kadar iktidara gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde İzzeddin Meyhubi'ye destek verdiklerini açıkladı.

UKC Genel Sekreterliğinin tüm bölge bürolarına gönderdiği yazılı açıklamada, "seçimlere yoğun biçimde katılım gösterilerek ulusal aday İzzeddin Meyhubi'yi destekleme" çağrısında bulunuldu.

Cezayir'de 1989 yılına kadar tek siyasi parti konumunda bulunan ve şu ana kadar yönetime gelen tüm cumhurbaşkanlarının üyesi olduğu UKC, kamuoyunda "rejimin partisi" şeklinde adlandırılıyor.

Cezayir 12 Aralık'ta cumhurbaşkanını belirlemek için seçime gidiyor. Ancak, Cezayir sokağı ve muhalefeti, ülkede köklü bir değişim yaşanmadan "seçimlerin dayatılmasına" karşı çıkıyor.

Yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Cezayir'de, seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor.

- "Buteflika'nın adamları" oy pusulasında

Oy pusulasında "Buteflika müttefiki" şeklinde adlandırılan Demokratik Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim yer alıyor.

Adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştiriliyor.

Demokratik Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olan 60 yaşındaki Meyhubi, Buteflika döneminde birçok bakanlık görevinde bulunması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri, "Ben devletin adamıyım, Buteflika veya herhangi bir şahsın değil." ifadeleriyle gidermeye çalışmıştı.

Meyhubi'nin içinden geldiği Demokratik Ulusal Birlik Partisi'nden eski Başbakan Ahmed Uyahya hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dün 15 yıl hapis cezası verilmişti.

- Cezayir'de çalkantılı geçen yıl

Cezayir, şubat ayında Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla kitlesel protesto dalgasına sürüklendi. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen protestolar yatışmadı.

Protestocular, bu sefer de Buteflika döneminde yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara bulaşanlardan hesap sorulması talebiyle gösterilerini sürdürdü.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya "sinyal" vermesiyle ülkenin en etkin isimleri arasında sayılan eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, iş adamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmış, tutuklama emirleri çıkmıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu seçim kararı, sokaktaki protestoları yatıştırmamış, aksine "seçimlerin dayatılmasına" karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.