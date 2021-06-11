Cezayir'de Satış Sonrası Hizmet Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

45 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-244 sayılı Yönetmelik ile; garanti süresi dolmuş veya garanti kapsamında olmayan ürünler için tüketici hakları düzenlenmiştir. Buna göre;

-Üreticiler ve/veya ithalatçılar satış sonrası hizmet sağlamakla yükümlüdürler,

- Üreticiler ve/veya ithalatçılar satışa konu ettikleri ürünlerin yedek parçalarını 5 yıl süreyle sağlamak zorundadırlar,

-Satıcılar, satış sonrası hizmetler ile ilgili olarak tüketicileri bilgilendirmekle mükelleftirler,

-Tüketicinin başvurusundan itibaren 15 gün içinde onarım hizmeti sağlanmalıdır,

-Tüketicinin kabul etmesi halinde ikinci el yedek parça kullanılabilir,

-Satış sonrası hizmet sağlayıcılar tarafından onarım hizmetinin ücreti ile ilgili tüketicilerin hizmet öncesi bilgilendirilmesi ve onarım sonrasında fatura düzenlenmesi zorunludur.

-Satış sonrası hizmet sağlayıcıları bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi için 1 yıl içinde gerekli düzenlemelerini yapacaklardır.