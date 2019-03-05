Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Seçim Krizi Büyüyor

Cezayir'de Seçim Krizi Büyüyor

28 dakika önce

Cezayir'de mevcut Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın seçimlerde 5'inci kez aday olacağını duyurması üzerine muhalif partiler seçimi erteleme çağrısında bulundu.

Cezayir'de Seçim Krizi Büyüyor, System.String[]
Cezayir'de mevcut Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın seçimlerde 5'inci kez aday olacağını duyurması üzerine muhalif partiler seçimi erteleme çağrısında bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da gerçekleşecek seçimlere adaylığını koyduğunu duyurmasından sonra muhaliflerden Buteflika'ya tepki yağmaya başladı. Ülkedeki birçok siyasetçinin seçimin ertelenmesi için çalışmalar başlattığı aktarılırken, adaylardan bazılarının 82 yaşındaki Buteflika'nın 5'inci kez seçimlere katılmasını protesto etmek için adaylığını çektiği kaydedildi. Adaylıktan çekilenler arasında Toplum İçin Barış Hareketi Partisi lideri Abderrazak Makri, Cezayir İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanoune ve eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis'in de olduğu belirtildi.

Milletvekillerinden protesto amaçlı istifa

Muhaliflerin Cezayir yasalarının cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesini içeren 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısının yanı sıra 2 milletvekilinin de yaşananlardan dolayı istifa ettiği öğrenildi. İstifasını duyuran vekillerin Seyyid Ahmed Furuhi ve Halid Tazagart olduğu aktarıldı.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika'nın 5'inci kez aday olmasını istemeyen vatandaşlar ise günlerdir sokaklarda. Ülkenin resmi haber ajansı APS, hafta sonu Buteflika'nın 5'inci kez aday olmasının protesto edildiği gösterilerde 183 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Abdelaziz Bouteflika, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu

Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı Doğu Anadolu Buz Kesti: Ardahan Eksi 20
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:09:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Seçim Krizi Büyüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]