Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Seçimler Ertelendi

Cezayir'de Seçimler Ertelendi

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini açıkladı.

Cezayir'de Seçimler Ertelendi, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini açıkladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkedeki tartışmalara son noktayı koydu. Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıkladı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın Sürpriz Aşkı! Gülben Ergen ve Müzisyen Emre Irmak Aşk Yaşıyor Cezaevi Hükümlüsünün, Eşiyle Birlikte Hazırladığı Korkunç Plan Deşifre Oldu

Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Seçimler Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]