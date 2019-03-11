Cezayir'de Seçimler Ertelendi
1 saat önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini açıkladı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı için 5. kez aday olduğunu açıklamasının ardından ülkedeki tartışmalara son noktayı koydu. Buteflika, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini ve 5. dönem için aday olmayacağını açıkladı. Cezayirliler, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın sağlık sorunları ve yaşı nedeniyle ülkeyi iyi yönetemediğini belirterek adaylığını protesto etmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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