Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Seçimler Ertelenmeyecek

Cezayir'de Seçimler Ertelenmeyecek

30 dakika önce

Cezayir İçişleri Bakanlığı, muhalefetin ertelenmesi için çağrıda bulunduğu seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılacağını duyurdu.

Cezayir'de Seçimler Ertelenmeyecek, System.String[]
Cezayir İçişleri Bakanlığı, muhalefetin ertelenmesi için çağrıda bulunduğu seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Genel Sekreteri Salahaddin Dahmun, seçim hazırlıkları kapsamında lojistik sürecin ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Bakanlığın açıklamasında seçimlerin ertelenmeyeceği vurgulandı.

Cezayir'de muhalif güçler, önceki gün, 18 Nisan'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısında bulundu. Muhalif siyasi partiler ve isimlerin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra başvurularını çekme hakkı verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
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