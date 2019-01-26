Cezayir'de Sel Felaketi: 5 Ölü
35 dakika önce
- Cezayir'de sel felaketi: 5 ölüCEZAYİR - Cezayir'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
- Cezayir
'de sel felaketi: 5 ölü
CEZAYİR - Cezayir'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir'ın Annaba,Tarif, Tizi Ouzou ve Tipaza bölgelerinde etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, sel sularında mahsur kalan yüzlerce kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer, Cezayir'ın Annaba ilinde 2 kişi, Tarif ilinde 2 kişi ve Tipaza ilinde 1 kişinin selde hayatını kaybettiğini açıkladı. Cezayir'de halen devam eden şiddetli yağmur nedeniyle birçok şehirde resmi daire ve kuruluşlar tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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