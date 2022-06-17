Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı

17.06.2022 18:48
Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı

Cezayir'in doğusunda iki kişinin ölümüne neden olan geniş çaplı orman yangınlarını çıkaran sigara izmaritini fırlatmakla suçlanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezayir'in doğusunda iki kişinin ölümüne neden olan geniş çaplı orman yangınlarını çıkaran sigara izmaritini fırlatmakla suçlanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezayir'in doğusunda yer alan Skikda kenti Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Şüheda Mezarlığı çevresinde 13-14 Haziran'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında bir kişinin kalp krizi geçirerek, bir kişinin de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında sigara izmaritiyle yangına sebep olduğu belirlenen kişinin gözaltına alındığı ve içtiği sigaranın izmaritini ormanlık alana attığını itiraf ettiği kaydedildi.

Başsavcılık, tutuklanan kişinin soruşturma süresince geçici hapis yatacağını aktardı.

Cezayir'de soruşturma kapsamındaki geçici tutukluluk, sanık yargılanmadan iki yıla kadar sürebiliyor.

Skikda kırsalında hafta başında çıkan yangında geniş ormanlık alan zarar görmüştü.

Cezayir'de geçen yıl birkaç ilde ülke tarihinin en büyüğü olarak tanımlanan ve 28'i asker 69 kişinin ölümüne, büyük maddi kayıplara ve yaklaşık 100 bin hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan büyük yangınlar yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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