Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Sivil Halk Polisleri Korudu

Cezayir'de Sivil Halk Polisleri Korudu

15 dakika önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto eden halk bir kez daha sokakları doldurdu.

Cezayir'de Sivil Halk Polisleri Korudu, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto eden halk bir kez daha sokakları doldurdu. Protestolar esnasında bir grup vatandaşın polisleri korumak için kordon oluşturması dikkat çekti.

Cezayir'de halk Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5'nci kez cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için sokağa çıktı. 1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığına 'hayır' demek için vatandaşlar bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. Protestolar esnasında bir grup sivil vatandaşın polisleri protestoculardan korumak için kordon oluşturması ise dikkat çekti. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

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