Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü - Son Dakika
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Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü

28.09.2022 00:26
Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü

Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansına göre, Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 18-24 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu trafik kazalarında en çok can kaybının ülkenin güneydoğusundaki Canet kentinde yaşandığı, 4 trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü - Son Dakika
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