Açıklamada ayrıca, söz konusu trafik kazalarında en çok can kaybının ülkenin güneydoğusundaki Canet kentinde yaşandığı, 4 trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cezayir 'de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü - Son Dakika

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