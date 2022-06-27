Cezayir'de Tosyalı Holdinge "yılın ihracatçısı" ödülü verildi

Global çelik üreticisi Tosyalı Holding çatısı altında Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Algerie Demir Çelik Şirketi, petrol dışı sektörde 2021'in "en iyi ihracatçısı" ödülüne layık görüldü.

Cezayir Ulusal Radyosunun haberine göre, Cezayir'in Vahran kenti merkezli Tosyalı Algerie Demir Çelik Şirketi, yaklaşık 900 milyon dolarlık ihracatıyla Uluslararası Cezayir Ticaret Merkezi tarafından verilen yılın ihracatçısı ödülünü aldı.

Tosyalı Algerie Genel Müdürü İbrahim Elçiboğa, şirketin demir-çelik ürünleri ihracatının 2021'de yaklaşık 1,2 milyon ton olduğunu söyledi. Elçiboğa, bunu 2022'de 1,4 milyon tona ulaştırarak 1,2 milyar dolar kazanç sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Elçiboğa, Tosyalı Algerie'nin Mayıs 2024'te üretim aşamasına geçmesi planlanan, yıllık 2 milyon ton üretim kapasitesine sahip çelik levha tesisiyle fabrikanın büyütülmesi üzerinde çalıştıklarına dikkati çekti.

Tosyalı Algerie dünyanın önde gelen entegre çelik tesislerinden

Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor.

Cezayir'in kuzeybatısındaki Vahran (Oran) kentinde temelleri 2011'de atılan Tosyalı Algerie'nın ilk etabı 2013, ikinci etabı 2015 ve üçüncü etabı da 2018'de tamamlandı.

Yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI üretim tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağını barındıran Tosyalı Algerie, 2020'de 2,23 milyon tonluk üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Dördüncü etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında 7,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek.