Cezayir'de Ulusal Bina Hareketi, Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğinde kurulacak hükümeti destekleyecek - Son Dakika

Cezayir'de İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un liderliğinde kurulacak geniş çaplı bir hükümete destek vereceklerini açıkladı.

Ulusal Bina Hareketi Başkanı Bin Karine, başkentte düzenlediği basın toplantısında, 12 Haziran'daki genel seçim sonrası kurulacak hükümete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni hükümetin öncelikli görevinin ekonomiyi ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Bin Karine, ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkati çekti.

Bin Karine, ülkenin siyasi ve ekonomik krizden çıkması için Cumhurbaşkanı Tebbun'un himayesi ve liderliğinde oluşturulacak geniş çaplı hükümete destek vereceklerini belirtti.

Cezayir'de düşük katılımlı genel seçim

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan Ulusal Halk Meclisi seçimlerinde, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmenin sadece yüzde 30,2'si oy kullandı.

Resmi sonuçlara göre, seçimlerde en çok oyu alan Ulusal Kurtuluş Cephesi 105 milletvekili çıkarırken, bağımsızlar 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi 64, rejim yanlısı Demokratik Ulusal Birlik Partisi 57, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi de 40 sandalye kazandı.

Muhaliflerin bir kesiminin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Demokratik Ulusal Birlik'in Meclisteki temsil gücü gerilerken İslami eğilimli partiler yükselişe geçti.