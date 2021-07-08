Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi başkanlığını bağımsız aday Buğali kazandı - Son Dakika

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisi başkanlığına bağımsız milletvekili İbrahim Buğali seçildi.

Cezayir'de 12 Haziran'daki erken genel seçimlerin ardından; Ulusal Kurtuluş Cephesi, Demokratik Ulusal Birlik, El-Müstakbel (Gelecek) Cephesi, Ulusal Bina Hareketi ve bağımsızların çatı adayı olan Buğali ile Barış Toplumu Hareketi'nin adayı Ahmed Saduk, Halk Meclisi başkanlığı için yarıştı.

Meclis'te düzenlenen oturumda, Buğali, 407 üyeden 295'inin, Saduk ise 87'isinin oyunu aldı.

Buğali oylama sonrasında yaptığı konuşmada, milletvekillerinin güvenini kazanmış olmaktan ötürü şeref duyduğunu belirtti ve "Bu, Cezayir için yeni bir dönem olacak." dedi.

Buğali, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un programının başarılı olması için hükümet ve partilerle birlikte çalışacağını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Gardaya kentinden bağımsız milletvekili olan Buğali, böylelikle Meclis başkanlığına seçilen ilk bağımsız milletvekili olmuş oldu.