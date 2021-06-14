Cezayir'de Ulusal Seçim İdaresinden, seçimlerde zafer ilan eden Barış Toplumu Hareketi'nin iddialarına tepki - Son Dakika

Cezayir'de, seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE), İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP), "kazandıkları seçim zaferini çalmaya yönelik girişimler olduğu" yönündeki iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

MSP Lideri Abdurrezak Mukri'nin seçimlerde önde oldukları ancak bu zaferi çalma yönünde girişimler olduğu açıklamasına ANIE'den tepki geldi.

MSP'nin iddialarının doğru olmadığı ve bunun ANIE'nin şeffaflığına zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Bizler, emanet ehliyiz ve oyları korumaya muktediriz. Doğruların ortaya çıkması için de sonuçları tüm şeffaflığıyla halka açacağız." ifadesine yer verildi.

Cezayir'de kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'sinin sandığa gittiği seçimlerde, sonuçlar henüz açıklanmadı.

(ANIE) Başkanı Muhammed Şerfi, 12 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, oy sayım işlemi önceki seçimlere göre "karmaşık" olacağı için resmi sonuçların açıklanmasının yasanın öngördüğü "96 saat sınırına varabileceğini" ancak en kısa sürede süreci tamamlamak için çalışacaklarını söylemişti.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti MSP Lideri Abdurrezak Mukri de 13 Haziran'da, partilerinin yurt içi ve yurt dışındaki oylarda önde olduklarını duyurarak seçmenlere teşekkür etmiş ve "seçim zaferlerini kendilerinden çalmaya yönelik girişimler olduğu" iddiasında bulunmuştu.