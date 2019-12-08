Son Dakika Haberleri: Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi
Son Dakika Güncel Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi - Son Dakika

Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi

6 saat önce

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi.

Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi, System.String[]

Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski iki başbakan, bazı eski bakanlar ve iş adamları hakkında 20 yıla varan hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcılığı yetkililerden alınan bilgiye göre, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın müttefiklerinden eski başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal ile eski bakanlar ve bazı iş adamlarının başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savcılık, "otomotiv montaj fabrikaları" ve "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanı" gibi yolsuzluk davalarında yargılanan sanıklardan eski başbakanlar Uyahya ile Sellal hakkında 20 yıl, diğer bakanlar ile iş adamları hakkında ise 10 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.

Hakim, Buteflika'nın kardeşi ve tutuklu bulunan Said Buteflika'nın mahkeme salonuna getirilerek tanık olarak dinlenmesini istedi ancak Buteflika, mahkemenin sorularına cevap vermeyi kabul etmedi.

Söz konusu kişilere "görevi kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, kara para aklama ve rüşvet verme" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Geçen mayısta tutuklanan Said Buteflika 25 Eylül'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği proje için takvim açıklandı! İşte tüm detaylar
İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 01:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de üst düzey devlet yetkililerine 20 yıla varan hapis istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]