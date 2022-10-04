Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine verilen 8 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika
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Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine verilen 8 yıl hapis cezası onandı

04.10.2022 18:16
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine verilen 8 yıl hapis cezası onandı

Cezayir'de Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'ya "kara para aklamak" ve "nüfuzu kötüye kullanmak" gibi suçlardan verilen 8 yıl hapis cezasını onadı.

Cezayir'de Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'ya "kara para aklamak" ve "nüfuzu kötüye kullanmak" gibi suçlardan verilen 8 yıl hapis cezasını onadı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, daha önce yolsuzluk davasında suçlu bulunan akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Buteflika'nın temyiz edilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Said Buteflika'nın el konulan tüm mal varlığının ise serbest kalmasına karar verdi.

Aynı yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Ali Haddad'ın temyiz edilen hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı.

Buteflika ve Haddad, "kara para aklama, nüfuzu kötüye kullanma, mal beyanında bulunmama ve seçim kampanyası için gizli finansman" gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

Akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Said Buteflika, ağabeyi Abdulaziz Buteflika'nın 2014'te geçirdiği rahatsızlık sonrasında devlet yönetiminde nüfuzunu artırmış ve giderek ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösterilmeye başlamıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın 2019'da kitlesel protestolar karşısında istifa etmek zorunda kalmasının ardından çevresindeki Said Buteflika gibi üst düzey isimler, siyasetçiler, oligarklar, komutanlar ve bürokratlara yönelik bir tasfiye yaşanmıştı.

3 yıldır hapiste

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede tutuklu bulunan Said Buteflika, 2 Ocak 2021'de "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Buteflika 2021'de de "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırılmıştı.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktıktan iki yıl sonra, 17 Eylül 2021'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine verilen 8 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşine verilen 8 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika
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