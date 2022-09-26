Cezayir'de En-Nehar Medya Grubu sahibi Rahmani'nin hapis cezası onandı - Son Dakika
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Cezayir'de En-Nehar Medya Grubu sahibi Rahmani'nin hapis cezası onandı

26.09.2022 01:48
Cezayir'de En-Nehar Medya Grubu sahibi Rahmani'nin hapis cezası onandı

Cezayir'de Yargıtay, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan, ülkenin önde gelen yayın gruplarından En-Nehar Medya Grubu'nun sahibi Enis Rahmani'nin temyiz edilen 10 yıllık hapis cezasını onadı.

Cezayir'de Yargıtay, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan, ülkenin önde gelen yayın gruplarından En-Nehar Medya Grubu'nun sahibi Enis Rahmani'nin temyiz edilen 10 yıllık hapis cezasını onadı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, El-Esir Basın ve Yayıncılık Şirketi'ne bağlı En-Nehar Medya Grubu'nun sahibi ve En-Nehar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Rahmani'ye verilen ceza Yargıtay tarafından onandı.

Haberde, gerçek adı Muhammed Mukaddem olan Rahmani'nin ayrıca El-Esir Basın ve Yayıncılık Şirketi'nin fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 1 milyon dinar (7 bin 194 dolar) para cezasına çarptırıldığına vurgu yapılarak, mahkemenin söz konusu şirkete de 12 milyon dinar (86 bin 330 dolar) para cezasının yanı sıra kamu hazinesine 10 milyon dinar (71 bin 942 dolar) tazminat ödemesine hükmettiği kaydedildi.

Başkent Cezayir Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen haziran ayında Rahmani'yi 10 yıl hapis cezası vermişti.

Cezayir'de 2019'da halk ayaklanmasıyla düşürülen eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ve sembol isimlere yakınlığıyla bilinen En-Nehar Grubu'nun bünyesinde, bir haber kanalı, gazete ve internet sitesi bulunuyor.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de En-Nehar Medya Grubu sahibi Rahmani'nin hapis cezası onandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de En-Nehar Medya Grubu sahibi Rahmani'nin hapis cezası onandı - Son Dakika
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