Cezayir'de yeni doğal gaz ve petrol rezervleri bulundu

Cezayir, İtalya'nın Eni şirketi ortaklığında ülkenin güneydoğusunda ikisi gaz, biri petrol olmak üzere 3 yeni enerji yatağının keşfedildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama, Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach tarafından yapıldı.

Açıklamada, Sonatrach'ın özel çalışmaları sonucu, ülkenin güneydoğusunda, Libya'ya sınır İlizi vilayetine bağlı Ayn Amnas bölgesinde, günlük 213 bin ila 300 bin metreküp doğal gaz üretim kapasitesine sahip iki sahanın bulunduğu belirtildi.

İtalyan Eni şirketi ortaklığında Cezayir'in güneydoğusundaki Verkala vilayetinde bulunan Berkin Petrol Sahası'nın kuzeyindeki Seyf Fatıma bölgesinin Gard Evlad Cuma alanında günlük 1300 varil petrol ile 51 bin metreküp doğal gaz üretim kapasitesine sahip bir rezervin keşfedildiği kaydedildi.

Sonatrach yakın zamanda, ülkenin güneyindeki Hassi R'Mel Gaz Sahası çevresinde de 100 ila 340 milyar metreküp arasında yeni bir gaz rezervi bulunduğunu açıklamıştı.

Cezayir'in güneyindeki Lagvat vilayetinde bulunan Hassi R'Mel'in gaz hacminin 3 trilyon 800 milyar metreküpün üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Hidrokarbon sektörüne daha fazla yabancı yatırım çekmeye çalışan Cezayir'de yetkililer, 2019'da kabul edilen hidrokarbon yasasının yabancı şirketler için önemli teşvikler ve kolaylıklar içerdiğini belirtiyor.